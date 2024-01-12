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Всё о женщинах

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  • Александр24
    Всё перевёрнуто с ног на голову. Мужики ведь вовсе и не говорят о какой-то " любви" к гопникам. Конечно, любая девушк...Врешь, тебе нрави...
  • Мира Сергеевна
    не ставят Ни во что ...Врешь, тебе нрави...
  • Виктор Белогорцев
    это скорее бабий грешок и свои грехи они никогда не признаютСемья вот-вот раз...

Врешь, тебе нравится … Почему мужчины выдумывают за женщин, что для них привлекательно?

Врешь, тебе нравится … Почему мужчины выдумывают за женщин, что для них привлекательно?

«Своим видом девушки будут показывать, что им не нравится, когда с ними грубо обращаются, но на самом деле всё наоборот! Обычно красивые и хорошие девочки гуляют с хулиганами» «Часто уже замечал: чем я к девушкам милее и назойливей, тем меньше их интерес.

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Комментарии
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Мира Сергеевна
не ставят Ни во что ...
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7 час.
А
Александр24
Всё перевёрнуто с ног на голову. Мужики ведь вовсе и не говорят о какой-то &quot; любви&quot; к гопникам. Конечно, любая девушка, в конечном счёте, стремится выйти замуж не за гопника и &quot;сидельца&quot;, а за нормального  &quot;ботана&quot; с деньгами. А разговор-то идёт о том, что, извините, &quot;потрахаться&quot; она всегда предпочтёт с &quot;мачо&quot; вроде гопника и того же сидельца, то есть, по её мнению, с &quot;альфа-самцом&quot;. И это действительно так. Наглые, самоуверенные, шпанистые парни всегда привлекали девочек в первую очередь. Ну а мы в это время служили в армии, учились в институтах и только потом подбирали остатки (объедки?) за этой шпаной. Да и сейчас в этом вопросе ничего не изменилось.
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3 час.

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