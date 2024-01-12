Врешь, тебе нравится … Почему мужчины выдумывают за женщин, что для них привлекательно?

А

Александр24

Всё перевёрнуто с ног на голову. Мужики ведь вовсе и не говорят о какой-то " любви" к гопникам. Конечно, любая девушка, в конечном счёте, стремится выйти замуж не за гопника и "сидельца", а за нормального "ботана" с деньгами. А разговор-то идёт о том, что, извините, "потрахаться" она всегда предпочтёт с "мачо" вроде гопника и того же сидельца, то есть, по её мнению, с "альфа-самцом". И это действительно так. Наглые, самоуверенные, шпанистые парни всегда привлекали девочек в первую очередь. Ну а мы в это время служили в армии, учились в институтах и только потом подбирали остатки (объедки?) за этой шпаной. Да и сейчас в этом вопросе ничего не изменилось.