Первый канал достиг своего дна. Кто на самом верху прикрывает Эрнста ...

Лия Гарифулина Гуркина

Откровенно говоря,на первом смотрела в последнее время только новости, но и те уже смотрю на других каналах. Одну и туже новость крутят сутками напролет по всем передачам с одинаковыми лекалами. А развлекательные программы к чему сейчас? Особенно давай поженимся??? Что за нужда такая ?