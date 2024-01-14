До сих пор непонятно, какими такими профессиональными качествами обладает Константин Эрнст, что до сих пор занимает должность гендиректора Первого канала.
Первый канал достиг своего дна. Кто на самом верху прикрывает Эрнста ...
Комментарии
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Лия Гарифулина Гуркина
Откровенно говоря,на первом смотрела в последнее время только новости, но и те уже смотрю на других каналах. Одну и туже новость крутят сутками напролет по всем передачам с одинаковыми лекалами. А развлекательные программы к чему сейчас? Особенно давай поженимся??? Что за нужда такая ?
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16 час.
Nadezhda Kobyakova
Я вообще не смотрю российские каналы. Одни убийства, пошлость и ложь - вот всё, что нам транслирует российское телевидение.
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14 час.
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