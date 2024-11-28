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«В центре внимания должны быть мы, а не спидозная голозадая мумба-юмба» – львовский нацист

«В центре внимания должны быть мы, а не спидозная голозадая мумба-юмба» – львовский нацист

Политнавигатор Страны-участницы G20 должны обсуждать проблемы украинских националистов, а не «какой-то там» мировой голод, изменение климата и пандемии.

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Комментарии
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Eduard
Какие вы националисты,вы уголовники!
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21 час.
Eduard
На Украине был переворот,вы сбили боинг,вы начали Гражданскую войну! Какое к вам внимание?
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21 час.

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