Последняя надежда мировой демократии, заshitник свободы и щит Запада ***2024 год начинается под лозунгом «Заберите у Зеленского наркотики!».
Наркотики с примесью гуано
Комментарии
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Виктор Скопинцев
Гов дон!
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13 час.
Владислав Владислав
Хорошая статья.
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12 час.
Н
НС
Так Китайцы в период "Культурной революции" пытались на каждом деревенском дворе печи ставить для выплавки чугуна. Не вышло ничего. Так и тут "собирайте дроны в гаражах"
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10 час.
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