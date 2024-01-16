Медвежий угол
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Медвежий угол

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Наркотики с примесью гуано

Наркотики с примесью гуано

Последняя надежда мировой демократии, заshitник свободы и щит Запада ***2024 год начинается под лозунгом «Заберите у Зеленского наркотики!».

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Комментарии
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Виктор Скопинцев
Гов дон!
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13 час.
Владислав Владислав
Хорошая статья.
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12 час.
Н
НС
Так Китайцы в период &quot;Культурной революции&quot;  пытались на каждом деревенском дворе печи ставить для выплавки чугуна. Не вышло ничего. Так и тут &quot;собирайте дроны в гаражах&quot;
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10 час.

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