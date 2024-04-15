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Турист через забор пробрался к самолёту, чтобы жениться на пляже Шри-Ланки на певице Наталье Ветлицкой

Турист через забор пробрался к самолёту, чтобы жениться на пляже Шри-Ланки на певице Наталье Ветлицкой

Вчера в аэропорту Жуковский некий российский турист через забор проник на территорию взлётно-посадочной полосы и подобрался к самолёту, и всё для того, чтобы жениться на пляже Шри-Ланки на певице Наталье Ветлицкой.

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