Турист через забор пробрался к самолёту, чтобы жениться на пляже Шри-Ланки на певице Наталье Ветлицкой

Вчера в аэропорту Жуковский некий российский турист через забор проник на территорию взлётно-посадочной полосы и подобрался к самолёту, и всё для того, чтобы жениться на пляже Шри-Ланки на певице Наталье Ветлицкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии