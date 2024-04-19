В апреле в Тулу и область начали возвращаться сокола пустельги

В начале этого месяца в Тульскую область вернулись сокола пустельги. В последние 15 лет они гнездятся не только на природе, но и под крышами домов и зданий, сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.
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