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В апреле в Тулу и область начали возвращаться сокола пустельги

В апреле в Тулу и область начали возвращаться сокола пустельги

В начале этого месяца в Тульскую область вернулись сокола пустельги. В последние 15 лет они гнездятся не только на природе, но и под крышами домов и зданий, сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

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