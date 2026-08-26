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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Калгари» пригласит Алекса Нюландера на просмотр. У 28-летнего форварда 307 очков в 459 играх в регулярках АХЛ

Форвард Александр Нюландер приедет в тренировочный лагерь « Калгари », на условиях пробного контракта, сообщает PuckPedia.

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