В Алтайском Заксобрании обсуждают возможность создания фракции из экс-коммунистов

Появление новой коалиции "бывшие члены КПРФ" обострит проблему внутренних разногласий в компартии, что сыграет на руку партии власти перед выборами 2026 года В Алтайском Заксобрании может появиться постоянное депутатское объединение, которое консолидирует в себе вышедших из КПРФ депутатов.