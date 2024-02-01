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В Алтайском Заксобрании обсуждают возможность создания фракции из экс-коммунистов

В Алтайском Заксобрании обсуждают возможность создания фракции из экс-коммунистов

Появление новой коалиции "бывшие члены КПРФ" обострит проблему внутренних разногласий в компартии, что сыграет на руку партии власти перед выборами 2026 года В Алтайском Заксобрании может появиться постоянное депутатское объединение, которое консолидирует в себе вышедших из КПРФ депутатов.

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