Добровольная пожарная дружина создана в Свято-Успенском мужском монастыре Забайкальского края

В Чите состоялось торжественное открытие добровольной пожарной дружины. Шестеро священнослужителей прошли обучение по программе первоначальной подготовки добровольных пожарных.
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