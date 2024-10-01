Маск: предотвращения фальсификаций на выборах в Калифорнии стало вне закона

Американский предприниматель раскритиковал демократов Илон Маск раскритиковал представителей Демократической партии за принятие законов, нарушающих права, свободы и процедуры волеизъявления граждан Соединенных Штатов, передает «Мойка78».
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