Зеленский сдал Украину за статус «любимой жены» Байдена»

Владимир Зеленский будет последним президентом Украины в истории этой страны. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей последней статье пишет председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
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