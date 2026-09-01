Zero Hedge
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Zero Hedge

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China-Linked Activist Network Preparing To Activate Against Carney's Rare-Earths Push

China-Linked Activist Network Preparing To Activate Against Carney's Rare-Earths Push

China-Linked Activist Network Preparing To Activate Against Carney's Rare-Earths Push Submitted by The Bureau's Sam Cooper (emphasis our own), The Ring of Fire sits about 500 kilometers northeast of Thunder Bay in the muskeg of Ontario’s James Bay Lowlands, on Treaty 9 territory.

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