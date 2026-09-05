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Астрономы впервые зафиксировали радиальную скорость системы TRAPPIST-1

Астрономы впервые зафиксировали радиальную скорость системы TRAPPIST-1

Система TRAPPIST-1, расположенная в созвездии Водолея, давно привлекает внимание астрономов: вокруг красного карлика обращаются сразу семь землеподобных планет.

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