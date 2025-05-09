В Московской области полицейские и общественники поздравили ветерана Великой Отечественной войны

Начальник УМВД России по Одинцовскому г.о. полковник полиции Игорь Лопатин, председатель Совета ветеранов УМВД подполковник милиции в отставке Александр Тарасов и председатель Общественного совета при УМВД Денис Мартынов поздравили ветерана Великой Отечественной войны Константина Сергеевича Федотова.
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