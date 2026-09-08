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Gold Pulls Back Though Support May be at Hand

Gold Pulls Back Though Support May be at Hand

Gold Pulls Back Though Support May be at Hand Gold Futures COMEX_DL:GC1! StoneXTrading We saw gold perform a solid bounce from its 200-day EMA on Wednesday and Thursday.

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