Gold Pulls Back Though Support May be at Hand Gold Futures COMEX_DL:GC1! StoneXTrading We saw gold perform a solid bounce from its 200-day EMA on Wednesday and Thursday.
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