Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Легион чести: кто из русских солдат продолжил воевать за Францию после октябрьской революции

Весной 1916 года в Марселе высадились люди, которых французы встретили как чудо: русская пехота на Западном фронте.

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