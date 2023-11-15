Блинкен: АТЭС сталкивается с трудностями в экономике

Госсекретарь США Энтони Блинкен на министерском заседании АТЭС в Сан-Франциско с участием представителей от России заявил, что участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) продолжают сталкиваться с множеством экономических трудностей, передает РИА Новости.