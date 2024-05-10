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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Колдун считает, что букмекеры влияют на результаты Евровидения: «Это психологическая обработка»

Белорусский певец Дмитрий Колдун поделился мнением о влиянии букмекеров на результаты Евровидения. Колдун занял 6-е место на песенном конкурсе в 2007 году.

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