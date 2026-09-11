WSJ: Иран возобновил производство баллистических ракет

По данным издания The Wall Street Journal, Иран восстановил производство баллистических ракет, используя накопленные компоненты и работая в подземных объектах.
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