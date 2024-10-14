В Чувашии продолжается конкурс знаний: их учат уважать традиции и самобытность

В регионе продолжает свою работу конкурс Российской академии наук "Знание". Участники этого мероприятия проводят авторские лекции, рассказывая слушателям о различных аспектах российской культуры и истории.
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