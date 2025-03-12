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Трамп требует от НАТО увеличить оборонные расходы для гарантий США

Трамп требует от НАТО увеличить оборонные расходы для гарантий США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа о необходимости увеличения странами НАТО оборонных расходов для сохранения американских гарантий безопасности.

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