В Челябинске заболело ковидом и вылечилось от него одинаковое число людей

Рассказываем, где сделать прививку на этой неделе. Интересные цифры сегодня получились у областного минздрава.
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