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Сентябрь в музеях Москвы: что стоит увидеть во второй половине месяца

Конец сентября — идеальный повод отправиться в московские музеи. По данным Москва24, культурные учреждения столицы спешат представить своим посетителям множество интересных проектов, охватывающих самые разные направления искусства и истории.

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