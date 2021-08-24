Пластический хирург Нугаев раскрыл секрет «вечной молодости» 74-летней Софии Ротару

Молодость 74-летней Софии Ротару уже долгое время обсуждают фанаты. Кто-то верит в официальную версию, что певице помогает сохранить внешность правильное питание и диеты, а кто-то уверен, что здесь не обошлось без хирургического вмешательства.
Молодость 74-летней Софии Ротару уже долгое время обсуждают фанаты. Кто-то верит в официальную версию, что певице помогает сохранить внешность правильное питание и диеты, а кто-то уверен, что здесь не обошлось без хирургического вмешательства.
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