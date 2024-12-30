В Татарстане приняты все необходимые меры безопасности на местах новогодних гуляний. Об этом сообщил заместитель начальника полиции МВД по Татарстану Александр Мищихин на совещании в Доме правительства РТ.
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