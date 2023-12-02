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Ирина Шейк в провокационной фотосессии для 032c

Ирина Шейк в провокационной фотосессии для 032c

Ирина Шейк снялась в фотосессии для немецкого журнала 032c. Ранее издание уже представило обложку нового номера, на которой российская модель запечатлена топлес в фартуке Rick Owens, сжимающей в руке лимон.

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