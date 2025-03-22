Смерть К. У. Черненко. Незамеченная дата, или На сломе эпох

Не столько приветствует, сколько прощается, и кто тогда знал, что с эпохой… Предпоследний Генсек или Ненаписанная монография В свете текущих громких событий почти незаметной прошла печальная круглая дата – сорокалетие со дня смерти Константина Устиновича Черненко.
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