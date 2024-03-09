BMW 7-й серии сделали внедорожником

Внедорожную версию седана BMW 7-й серии уже протестировали в экспедиции за Полярным кругом. BMW E65 7-й серии вошел в историю как одно из самых противоречивых, но в то же время успешных поколений модели немецкого концерна.
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