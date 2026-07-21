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Аргументы недели

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Financial Times: Трамп готовит новые пошлины в отношении 60 стран из-за принудительного труда

Financial Times: Трамп готовит новые пошлины в отношении 60 стран из-за принудительного труда

Трамп готовит новые пошлины в отношении 60 стран, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. Новые меры могут быть объявлены уже на этой неделе после истечения срока действия 10%-ных глобальных тарифов.

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