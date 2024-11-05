Сестра Ким Чен Ына предрекла войну в случае нарушения паритета на Корейском полуострове

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Нарушение паритета на Корейском полуострове между Северной Кореей и «их врагами» означает войну. Такое развитие событий предрекла сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, северокорейский политик Ким Е Чжон, ее заявление передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).