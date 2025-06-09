Хватит на всех! Западные аналитики волнуются — достанет ли «Орешников» всем, кто нарывается

Американские СМИ с уважением рассказывают о предприятии, для которого комплекс стал ключевой продукцией Виталий Орлов Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Усиленно муссируемые западными СМИ слухи о подготовке Вооруженных сил России к очередному удару гиперзвуковым ракетным комплексом «Орешник» по территории компактного проживания последователей Бандеры вновь подняли волну конспирологических гипотез и суждений о возможностях российского ВПК.