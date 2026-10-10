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Трехосный Toyota Hilux за 15 млн рублей: как найти такой экземпляр в России?

Представьте себе: вы ищете необычный автомобиль, и вдруг находите трехосный пикап Toyota Hilux Arctic Trucks AT35 6×6, который ни разу не выезжал на бездорожье, а пробег составляет всего 28 700 км.

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