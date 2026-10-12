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Пятый канал

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Песков признался в переживаниях за дочь во время ее дебюта

Песков признался в переживаниях за дочь во время ее дебюта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков испытывал беспокойство за 12-летнюю дочь Надежду, которая впервые выступила на соревнованиях по фигурному катанию.

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