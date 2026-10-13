Балерина Волочкова пожаловалась, что ее обвинили в приступе экс-мужа Вдовина

Балерина Анастасия пожаловалась, что её обвиняют в госпитализации бывшего мужа Игоря Вдовина. В беседе с Общественной Службой Новостей она опровергла свою причастность в ухудшении самочувствия экс-супруга, подчеркнув, что не имеет к этому никакого отношения.
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