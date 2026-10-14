Сикорский пригрозил Маску после ограничений работы Starlink для ВСУ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к владельцу SpaceX предпринимателю Илону Маску с предупреждением на фоне информации об ограничении скорости работы терминалов Starlink для ВСУ.
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