Абрамченко: кабмин РФ примет необходимые меры для защиты снежного барса

Российские власти планируют принять комплекс мер для защиты снежного барса, нацеленных на увеличение его популяции в стране, сообщает пресс-служба кабмина РФ со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.
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