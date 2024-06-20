В Вашингтоне ломают голову, что означает ось «Москва-Пхеньян» и удивлены скоростью разворота России на восток

Wall Street Journal в своей редакционной колонке задается вопросом «Что означает ось Путин-Пхеньян». Редакция издания отмечает, что американская разведка удивилась, как быстро Россия наладила отношения с Ираном, КНДР и Китаем.
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