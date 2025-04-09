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Царьград

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Плен, плитка и обмен: история побега экс-вагнеровца из украинского плена

Плен, плитка и обмен: история побега экс-вагнеровца из украинского плена

Экс-вагнеровец выложил путь к свободе плиткой в кабинетах ВСУ.Бывший боец ЧВК "Вагнер" из Пермского края рассказал, как с помощью хитрости ему удалось выбраться из украинского плена.

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Комментарии
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Амара Карпова
Вернулся из ада😭живым🙏Храни тебя Бог ГЕРОЙ❤️🙏
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