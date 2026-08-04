Три правила для «загнанных лошадей»: как не сломаться от усталости

О симптомах физической и психологической усталости, ведущей к выгоранию, написано много. Однако в жизненной суете мы постоянно забываем о профилактике и понимаем, что сил больше нет, когда уже слишком поздно.
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