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Три правила для «загнанных лошадей»: как не сломаться от усталости

Три правила для «загнанных лошадей»: как не сломаться от усталости

О симптомах физической и психологической усталости, ведущей к выгоранию, написано много. Однако в жизненной суете мы постоянно забываем о профилактике и понимаем, что сил больше нет, когда уже слишком поздно.

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