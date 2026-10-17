Меган Маркл вновь обратила внимание на естественный маникюр: герцогиня Сассекская появилась с ногтями в оттенке strawberry milk (клубничное молоко): полупрозрачном розово-бежевом цвете с молочным подтоном и глянцевым финишем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- На острие моды: Р...
- АЛ Кейт Миддлтон соч...
- ВР Настя Ивлеева ста...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым