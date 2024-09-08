2,3K прочтений Вчера Украинский боец на допросе признался в расстреле троих российских пленных, беспилотник ночью атаковал здание Верховной рады в Киеве, объявленные вне закона на родине белорусские неонацисты уничтожены в ходе нападения ВСУ на Курскую область — это больше всего обсуждалось в социальных сетях и СМИ.
Расстрел пленных, удар по Раде, белорусы воюют против РФ: что будет дальше
Комментарии
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Алексей Тан
Под Курском разгромлен батальон ВСУ с белорусскими наемниками======= И гнойные потуги Лукавого... только затягивают, агонию иудее-нацистского режима на Украине... и Лукавый, начиная с 2015-ого года... всячески поддерживал эту БОЛЕЗНЬ!... и материально и включая моральную и политическую поддержку.... "братьям Украинцам" и Володе,.... и ЭТО всё мы слышали и видели... и Лукавый знает... что он такой же "искусственный"... как и зеленские с вальцманами. (порошенко).
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