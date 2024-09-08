МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 400 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Тан
    Под Курском разгромлен батальон ВСУ с белорусскими наемниками======= И гнойные потуги Лукавого... только затягивают, ...Расстрел пленных,...
  • Виталий Кирпиченко
    Вот и ответ на вопрос:"Зачем нам нужны республики Кавказа?" -- Для обогащении мафиозной элиты РФ!Развитие Северног...

Расстрел пленных, удар по Раде, белорусы воюют против РФ: что будет дальше

Расстрел пленных, удар по Раде, белорусы воюют против РФ: что будет дальше

  2,3K прочтений Вчера Украинский боец на допросе признался в расстреле троих российских пленных, беспилотник ночью атаковал здание Верховной рады в Киеве, объявленные вне закона на родине белорусские неонацисты уничтожены в ходе нападения ВСУ на Курскую область — это больше всего обсуждалось в социальных сетях и СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Под Курском разгромлен батальон ВСУ с белорусскими наемниками======= И гнойные потуги Лукавого... только затягивают, агонию иудее-нацистского режима на Украине... и Лукавый, начиная с 2015-ого года... всячески поддерживал эту БОЛЕЗНЬ!... и материально и включая моральную и политическую поддержку.... &quot;братьям Украинцам&quot; и Володе,.... и ЭТО всё мы слышали и видели... и Лукавый знает... что он такой же &quot;искусственный&quot;... как и зеленские с вальцманами. (порошенко).
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх