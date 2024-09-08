Алексей Тан

Под Курском разгромлен батальон ВСУ с белорусскими наемниками======= И гнойные потуги Лукавого... только затягивают, агонию иудее-нацистского режима на Украине... и Лукавый, начиная с 2015-ого года... всячески поддерживал эту БОЛЕЗНЬ!... и материально и включая моральную и политическую поддержку.... "братьям Украинцам" и Володе,.... и ЭТО всё мы слышали и видели... и Лукавый знает... что он такой же "искусственный"... как и зеленские с вальцманами. (порошенко).