Политолог Шатунов: разрыв кабеля C-Lion1 может быть выгоден США

Рано или поздно в истории с повреждением подводного кабеля связи C-Lion1, проложенного между Финляндией и Германией, возникнет "русский след", однако главным выгодополучателем от данного инцидента может оказаться американский бизнесмен Илон Маск.
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