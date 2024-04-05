Российские войска продвинулись на 1,5-2 км в направлении Северска, преодолев линию минных заграждений на участке к северо-востоку от Раздоловки

Российская армия продвигается сразу на нескольких направлениях, в том числе на Северском. В направлении этого города, оккупированного на данный момент ВСУ, идёт продвижение со стороны населённого пункта Весёлое.
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