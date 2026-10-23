В Стамбуле XIX Веронский евразийский экономический форум. Это одна из немногих сохранившихся после 2022 года международных площадок для диалога ученых, экономистов, дипломатов и бизнесменов из разных стран мира.
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