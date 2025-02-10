First CBS News Poll Of Trump Stuns Democrats President Donald Trump's lawsuit against CBS News over its "news distortion" of a 60 Minutes interview with then-Vice President Kamala Harris may have compelled the left-leaning media organization, owned by Paramount Global, to report actual news.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)