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Zero Hedge

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First CBS News Poll Of Trump Stuns Democrats

First CBS News Poll Of Trump Stuns Democrats

First CBS News Poll Of Trump Stuns Democrats President Donald Trump's lawsuit against CBS News over its "news distortion" of a 60 Minutes interview with then-Vice President Kamala Harris may have compelled the left-leaning media organization, owned by Paramount Global, to report actual news.

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