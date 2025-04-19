Театр абсурда
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Театр абсурда

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Очистить Россию от внешних и внутренних врагов

Очистить Россию от внешних и внутренних врагов

Новый губернатор Курской области Хинштейн прокомментировал аресты "попередников", назвав их "внутренними врагами".

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