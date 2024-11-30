Южноуральские ученые рассказали о создании сериала про Игнатиевскую пещеру

Историк Гаяз Самигулов пояснил значимость проекта. На днях медиахолдинг «Гранада Пресс» презентовал первую серию документального сериала «Пещера», который расскажет об уникальном месте Южного Урала и поднимет важный вопрос сохранения Игнатиевки.
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