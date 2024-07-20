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Царьград

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10-минутные прогулки на природе способны облегчить симптомы тревоги и депрессии

10-минутные прогулки на природе способны облегчить симптомы тревоги и депрессии

Ученые обнаружили быстрый способ снижать уровень тревоги и депрессии10 минут в день необходимо для тог, чтобы снизить уровень тревоги и депрессии – к такому выводу пришли ученые из Колледжа социальной работы Университета Юты.

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