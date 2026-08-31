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The Eurasia Daily news agency

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Modi to Putin: We need to move on to the end of hostilities

Modi to Putin: We need to move on to the end of hostilities

India stands for solving all problems peacefully, it is necessary for all mankind. This statement was made today, on August 31, by Prime Minister Narendra Modi at a meeting with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, where the summit of the heads of the SCO countries begins tomorrow.

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