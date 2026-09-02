Какие автокомпании сильнее всего пострадают от новых пошлин США

Белый дом готовит очередное ужесточение для авторынка: с 1 января 2027 года планируется поднять налоги на машины, произведенные в Канаде для США.
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