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За рулем

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Какие автокомпании сильнее всего пострадают от новых пошлин США

Какие автокомпании сильнее всего пострадают от новых пошлин США

Белый дом готовит очередное ужесточение для авторынка: с 1 января 2027 года планируется поднять налоги на машины, произведенные в Канаде для США.

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